Aeromexico meldet Julizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juli 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,903 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Aeromexico konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 11,3 Prozent auf 3,427 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 9,6 Prozent auf 3,876 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 88,4 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 11,242 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.