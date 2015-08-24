Aeromexico meldet Julizahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Juli 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,765 Millionen Fluggäste zu, das waren zwölf Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Aeromexico konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um dreizehn Prozent auf 3,079 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 8,9 Prozent auf 3,537 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf hohe 87,2 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 10,874 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 10,3 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Aeromexico betreibt eine gemischte Flotte bestehend aus rund 120 Verkehrsflugzeugen. Die Fluggesellschaft aus Mexiko war beim SkyTeam als Gründungsmitglied dabei und kann den Passagieren innerhalb der Allianz Verbindungen zu 1000 Destinationen in 178 Ländern anbieten.