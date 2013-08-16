Aeromexico meldet Julizahlen

Im Berichtsmonat Juli 2013 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,475 Millionen Fluggäste zu, das waren 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Aeromexico konnte im Juli erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,9 Prozent auf 2,430 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 2,835 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 86,2 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 8,551 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 0,7 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.