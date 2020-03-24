Aeromexico meldet Februarzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Februar 2020 flogen mit Aeromexico 1,490 Millionen Passagiere, das waren trotz Schaltjahr 3,6 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar ist die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 3,065 Milliarden Sitzplatzkilometer leicht zurückgegangen. Das Angebot wurde um 0,7 Prozent auf 3,829 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent.

Bei Aeromexico lassen sich im Februar 2020 noch keine eindeutige Zeichen auf das Corona Virus erkennen, in Lateinamerika war die Epidemie im Februar noch kein großes Thema, im März wird sich dies jedoch auch ändern.