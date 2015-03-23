Aeromexico meldet Februarzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat die Nachfrage um knapp vier Prozent auf 2,203 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um fünf Prozent auf 2,912 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um zwei Prozentpunkte auf 75,6 Prozent. Im Februar flogen mit Aeromexico 1,342 Millionen Passagiere, das waren 8,1 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsjahr 2014 konnte Aeromexico 17,190 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr.