Aeromexico meldet Februarzahlen

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat die Nachfrage um 22,4 Prozent auf 2,040 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um 12,4 Prozent auf 2,633 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 6,3 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. Im Februar flogen mit Aeromexico 1,242 Millionen Passagiere, das waren 18,3 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Im Berichtsjahr 2013 konnte Aeromexico 15,488 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr.