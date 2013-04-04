Aeromexico meldet Februarzahlen

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat die Nachfrage um 4,5 Prozentpunkte auf 1,666 Milliarden Sitzplatzkilometer zugenommen.

Das Angebot wurde um 11 Prozentpunkte auf 2,342 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. In diesen Zahlen wurde der Schalttag des letzten Jahres prozentual herausgerechnet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 4,3 Prozentpunkte auf 71,3 Prozent. Im Berichtsjahr 2012 konnte Aeromexico 14,812 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Aeromexico betreibt rund 54 Verkehrsflugzeuge.