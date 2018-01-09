Aeromexico meldet Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Dezember 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,832 Millionen Passagiere zu, das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat sich die Nachfrage um 15,2 Prozent auf 3,673 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 15,5 Prozent auf 4,576 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 konnte Aeromexico 20,666 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.