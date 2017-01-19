Aeromexico meldet Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Dezember 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,762 Millionen Passagiere zu, das waren 6,6 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat sich die Nachfrage um 11,9 Prozent auf 3,188 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um zehn Prozent auf 3,960 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 konnte Aeromexico 19,703 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr.