Aeromexico meldet Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Dezember 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,654 Millionen Passagiere zu, das waren 10,5 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat sich die Nachfrage um 14,4 Prozent auf 2,849 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 12,1 Prozent auf 3,601 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 konnte Aeromexico 18,769 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr.