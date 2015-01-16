Aeromexico meldet Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Dezember 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,497 Millionen Passagiere zu, das waren 0,1 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Aeromexico musste im Dezember eine stagnierende Nachfrage verkraften, die Passagierzahlen haben sich ebenfalls praktisch nicht verändert. Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat sich die Nachfrage um 0,1 Prozent auf 2,490 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 3,9 Prozent auf 3,211 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. Im Berichtsjahr 2014 konnte Aeromexico 17,190 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr.