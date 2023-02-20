Aeromexico hat sich von Corona erholt
Im Januar 2023 konnte Aeromexico 1,961 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 54,5 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.
Die Nachfrage erreichte im Januar 3,502 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Plus von 44,7 Prozent. Das Angebot lag im Januar bei 4,459 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresjanuar stand das Angebot noch bei 3,391 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 78,6 Prozent, im Januar 2022 lag sie bei mit 71,7 Prozent.
In dem Berichtsjahr 2022 frequentierten 21,724 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 31,2 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Aeromexico noch 20,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, mit den Passagierzahlen im Jahr 2022 liegt Aeromexico wieder über dem Vorkrisenniveau.