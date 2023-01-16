Aeromexico hat sich von Corona erholt

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Dezember 2022 konnte Aeromexico 2,114 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 21,2 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Nachfrage erreichte im Dezember 3,682 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einem Plus von 21,7 Prozent. Das Angebot lag im Dezember bei 4,540 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresdezember stand das Angebot noch bei 3,784 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 81,1 Prozent, im Dezember 2021 lag sie bei mit 80,3 Prozent.

In dem Berichtsjahr 2022 frequentierten 21,724 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 31,2 Prozent. Vor der Krise im Jahr 2019 konnte Aeromexico noch 20,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, mit den Passagierzahlen im Jahr 2022 liegt Aeromexico wieder über dem Vorkrisenniveau.