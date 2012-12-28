Aeromexico finalisiert Boeing 787 Bestellung

Die mexikanische Fluggesellschaft Aeromexico hat mit Boeing am 27. Dezember 2012 den Kaufvertrag über sechs Boeing 787-9 Dreamliner Langstreckenverkehrsflugzeuge finalisiert, in den Vertrag wurden auch Vorkaufsrechte auf weitere vier Maschinen dieses Typs

Die Kaufabsichtserklärung wurde bereits an der Farnborough Air Show im Juli 2012 bekannt gegeben und konnte jetzt abgeschlossen werden. Boeing spricht von einem Marktwert von 1,46 Milliarden US Dollar. Aeromexico hat mit diesem Auftrag nun neunzehn Dreamliner bei Boeing in den Bestellbüchern. Die erste Boeing 787-8 soll im Sommer 2013 ausgeliefert werden.