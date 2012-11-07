Aeromexico finalisiert Boeing 737 MAX Auftrag

Die mexikanische Aeromexico hat Ende Juli 2012 bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 100 Verkehrsflugzeuge unterzeichnet, nun wurde ein Teil dieses Grossauftrages finalisiert. Die Festbestellung beinhaltet 60 Boeing 737 MAX 8 und 9, für weitere 30 Boe

Mit diesen 60 bis 90 neuen Boeing 737 Flugzeugen will Aeromexico ihre Flotte verjüngen und sich weiter auf Wachstumskurs ausrichten. Der Auftrag hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von rund 6,0 Milliarden US Dollar und erhöhe den Auftragsbestand für die ab 2017 verfügbare Boeing 737 MAX auf 938 Flugzeuge. Aeromexico ist die grösste Fluggesellschaft Mexikos und betreibt momentan eine Flotte von 54 Boeing Maschinen und transportierte im vergangenen Jahr mehr als 11 Millionen Passagiere.