Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im November 2022 konnte Aeromexico 2,040 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 30,6 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Nachfrage erreichte im November 3,499 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einem Plus von 33,5 Prozent. Das Angebot lag im November bei 4,266 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresnovember stand das Angebot noch bei 3,215 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,0 Prozent, im November 2021 lag sie bei mit 80,0 Prozent gleichauf. In den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtsjahres frequentierten 19,610 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 32,4 Prozent.