Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Oktober 2022 konnte Aeromexico 1,982 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 26,2 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Nachfrage erreichte im Oktober 3,443 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Plus von 33,3 Prozent. Das Angebot lag im Oktober bei 4,126 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresoktober stand das Angebot noch bei 3,236 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,5 Prozent, im Oktober 2021 lag sie bei 80,0 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtsjahres frequentierten 17,570 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 32,6 Prozent.