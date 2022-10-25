Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im September 2022 konnte Aeromexico 1,808 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 33,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Nachfrage erreichte im September 3,243 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einem Plus von 39,3 Prozent. Das Angebot lag im September bei 3,952 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresseptember stand das Angebot noch bei 3,039 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,1 Prozent, im September 2021 lag sie bei 77,5 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Berichtsjahres frequentierten 15,587 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 33,4 Prozent.