Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Juli 2022 konnte Aeromexico 2,057 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 23,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Nachfrage erreichte im Juli 3,803 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einem Plus von 44,4 Prozent. Das Angebot lag im Juli bei 4,348 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresjuli stand das Angebot noch bei 3,282 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,5 Prozent, im Juli 2021 lag sie bei 80,6 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtsjahres frequentierten 11,749 Millionen Fluggäste die Maschinen von Aeromexico, das entspricht einem Plus von 33,6 Prozent.