Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Mai 2022 konnte Aeromexico 1,884 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Corona Mai 2021 frequentierten 1,358 Millionen Passagiere die Maschinen von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Mai mit 1,884 Millionen Passagieren auf dem Vorkrisenniveau vom Mai 2019. Die Nachfrage erreichte im Mai 3,369 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einem Plus von 74,9 Prozent. Das Angebot lag im Mai bei 4,098 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresmai stand das Angebot noch bei 3,369 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,8 Prozent, im Mai 2021 lag sie bei 77,1 Prozent.

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