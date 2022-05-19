Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im April 2022 konnte Aeromexico 1,716 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Corona-April 2021 frequentierten 1,204 Millionen Passagiere die Maschinen von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem April mit 1,716 Millionen Passagieren auf dem Vorkrisenniveau vom April 2019. Die Nachfrage erreichte im April 3,116 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einem Plus von 83,6 Prozent. Das Angebot lag im April bei 3,867 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresapril stand das Angebot noch bei 2,387 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 81,1 Prozent, im April 2021 lag sie bei 75,1 Prozent.

Das Coronajahr 2021 bei Aeromexico

Im Berichtsjahr 2021 konnte Aeromexico 16,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 74,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch um 20 Prozent tiefer als vor der Krise im Jahr 2019. Das Angebot wurde um 35,9 Prozent auf 3,784 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 59,4 Prozent auf 26,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,0 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr 2020.