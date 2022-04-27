Aeromexico erholt sich von Corona
Im März 2022 konnte Aeromexico 1,640 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im Corona-März 2021 frequentierten 1,167 Millionen Passagiere die Maschinen von Aeromexico.
Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem März mit 1,640 Millionen Passagieren noch sechs Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom März 2019. Die Nachfrage erreichte im März 2,879 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einem Plus von 71,2 Prozent. Das Angebot lag im März bei 3,639 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresmärz stand das Angebot noch bei 2,313 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte wieder 80,1 Prozent, im März 2021 lag sie bei 75,3 Prozent.
Das Coronajahr 2021 bei Aeromexico
Im Berichtsjahr 2021 konnte Aeromexico 16,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 74,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch um 20 Prozent tiefer als vor der Krise im Jahr 2019. Das Angebot wurde um 35,9 Prozent auf 3,784 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 59,4 Prozent auf 26,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,0 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr 2020.