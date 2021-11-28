Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Oktober 2021 flogen mit Aeromexico 1,564 Millionen Passagiere, im Corona-Oktober 2020 frequentierten 870 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Oktober mit 1,564 Millionen Passagieren noch 8,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte die Airline noch 1,704 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Verglichen mit dem Oktober 2019 liegt die Nachfrage mit 2,582 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 22,5 Prozent tiefer. Das Angebot lag im Oktober 2021 bei 3,236 Milliarden Sitzplatzkilometern, vor der Krise im Oktober 2019 stand das Angebot noch bei 4,089 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,0 Prozent, im Oktober 2019 vor Corona lag sie noch bei 81,5 Prozent.

Die COVID-19 Krise erreichte in der Airline Branche Lateinamerikas ihren Höhepunkt zwischen April und Oktober 2020. Seither erholt sich der Luftverkehr in Südamerika langsam, aber stetig. Im Inlandverkehr liegen die Zahlen wieder auf Vorkrisenniveau, im internationalen und interkontinentalen Verkehr sind die Passagierzahlen immer noch weit entfernt von der Normalität.