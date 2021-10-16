Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im September 2021 flogen mit Aeromexico 1,353 Millionen Passagiere, im Corona-September 2020 frequentierten 708 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem September mit 1,353 Millionen Passagieren noch 14,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Vor der Corona Krise im September 2019 konnte die Airline noch 1,581 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Verglichen mit dem September 2019 liegt die Nachfrage mit 2,329 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 30,0 Prozent tiefer. Das Angebot lag im September 2021 bei 3,039 Milliarden Sitzplatzkilometern, vor der Krise im September 2019 stand das Angebot noch bei 4,099 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,5 Prozent, im September 2019 vor Corona lag sie noch bei 81,2 Prozent.

Die COVID-19 Krise erreichte in der Airline Branche Lateinamerikas ihren Höhepunkt zwischen April und September 2020. Seither erholt sich der Luftverkehr in Südamerika langsam, aber stetig. Im Inlandverkehr liegen die Zahlen wieder auf Vorkrisenniveau, im internationalen und interkontinentalen Verkehr sind die Passagierzahlen immer noch weit entfernt von der Normalität.