Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im August 2021 flogen mit Aeromexico 1,535 Millionen Passagiere, im Vorjahresaugust frequentierten lediglich 644 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Die COVID-19 Krise erreichte in der Airline Branche Lateinamerikas ihren Höhepunkt zwischen April und August 2020. Seither erholt sich der Luftverkehr in Südamerika langsam, aber stetig. Im Inlandverkehr liegen die Zahlen wieder auf Vorkrisenniveau, im internationalen und interkontinentalen Verkehr sind die Passagierzahlen immer noch weit entfernt von der Normalität.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem August mit 1,535 Millionen Passagieren noch 14,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Vor der Corona Krise im August 2019 konnte die Airline noch 1,787 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Verglichen mit dem August 2019 liegt die Nachfrage mit 2,605 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 31,2 Prozent tiefer. Das Angebot lag im August 2021 bei 3,282 Milliarden Sitzplatzkilometern, vor der Krise im August 2019 stand das Angebot bei 4,516 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 78,3 Prozent, im August 2019 vor Corona lag sie noch bei 83,9 Prozent.