Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Juli 2021 flogen mit Aeromexico 1,669 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuli frequentierten wegen Corona lediglich 513 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Die COVID-19 Krise erreichte in der lateinamerikanischen Luftfahrt in den letztjährigen Monaten von April bis Juli 2020 ihre grösste Auswirkung. Seither erholt sich der Luftverkehr langsam, aber stetig. Im Inlandverkehr liegen die Zahlen wieder auf Vorkrisenniveau, im internationalen und interkontinentalen Verkehr sind die Passagierzahlen immer noch weit weg von der Normalität.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Juli mit 1,669 Millionen Passagieren noch 13,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Im Juli 2019 konnte die Airline 1,917 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Verglichen mit dem Juli 2019 liegt die Nachfrage mit 2,634 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch 35,4 Prozent tiefer. Das Angebot erreichte im Juli 3,282 Milliarden Sitzplatzkilometer, vor der Krise im Juli 2019 lag das Angebot bei 4,628 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,6 Prozent, im Juli 2019 vor Corona lag sie noch bei 88,1 Prozent.