Aeromexico erholt sich von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Juni 2021 flogen mit Aeromexico 1,407 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuni frequentierten lediglich 243 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Die COVID-19 Krise erreichte in der lateinamerikanischen Luftfahrt in den Monaten von April bis Juni 2020 ihre grösste Auswirkung. Seither erholt sich der Luftverkehr langsam, aber stetig. Im Inlandverkehr liegen die Zahlen wieder auf Vorkrisenniveau, im internationalen und interkontinentalen Verkehr sind die Passagierzahlen immer noch weit weg von der Normalität.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Juni mit 1,407 Millionen Passagieren noch 19,8 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, im Juni 2019 konnte die Airline 1,753 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen. Verglichen mit dem Juni 2019 liegt die Nachfrage mit 2,086 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch 43,3 Prozent tiefer. Das Angebot erreichte im Juni 2,666 Milliarden Sitzplatzkilometer, vor der Krise im Juni 2019 lag das Angebot bei 4,261 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,1 Prozent, im Juni 2019 vor Corona lag sie noch bei 84,9 Prozent.