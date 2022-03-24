Aeromexico erholt sich langsam von Corona

Aeromexico Boeing 737-800NG (Foto: Aeromexico)

Im Februar 2022 flogen mit Aeromexico 1,232 Millionen Passagiere, im Corona-Februar 2021 frequentierten 898 Tausend Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Februar mit 1,232 Millionen Passagieren noch 17,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020. Verglichen mit dem Februar 2021 liegt die Nachfrage mit 2,170 Milliarden Sitzplatzkilometern um 68,0 Prozent höher. Das Angebot lag im Februar 2022 bei 2,924 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresfebruar stand das Angebot noch bei 2,052 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 74,7 Prozent, im Februar 2021 lag sie bei 66,1 Prozent.

Das Berichtsjahr 2021 bei Aeromexico

Im Berichtsjahr 2021 konnte Aeromexico 16,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 74,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch um 20 Prozent tiefer als vor der Krise im Jahr 2019. Das Angebot wurde um 35,9 Prozent auf 3,784 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 59,4 Prozent auf 26,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,0 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr 2020.