Aeromexico erholt sich langsam von Corona

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Januar 2022 flogen mit Aeromexico 1,260 Millionen Passagiere, im Corona-Januar 2021 frequentierten 1,092 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Aeromexico.

Bei Aeromexico liegen die Passagierzahlen in diesem Januar mit 1,269 Millionen Passagieren noch 23,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Januar 2020. Verglichen mit dem Januar 2020 liegt die Nachfrage mit 2,420 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 32 Prozent tiefer. Das Angebot lag im Januar 2022 bei 3,391 Milliarden Sitzplatzkilometern, vor der Krise im Januar 2020 stand das Angebot noch bei 4,434 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 71,7 Prozent, im Januar 2020 vor Corona lag sie bei 80,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2021 konnte Aeromexico 16,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 74,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch um 20 Prozent tiefer als vor der Krise im Jahr 2019. Das Angebot wurde um 35,9 Prozent auf 3,784 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 59,4 Prozent auf 26,219 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte 77,0 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr 2020.