Aerolineas Argentinas verjüngt Flotte

Aerolineas Argentinas A340-300 (Foto: Marco Zanazzo)

Während der Farnborough International Airshow hat Aerolineas Argentinas über ihre zukünftige Flotte informiert, dazu gehören Airbus A330-900 und Boeing 737-8 Flugzeuge.

Aerolineas Argentinas unterzeichnete auf der Farnborough International Airshow Verträge mit Leasinggebern und treibt die Erneuerung von 25 Prozent seiner Gesamtflotte und 60 Prozent seiner Langstreckenflotte voran. Die Airline aus Argentinien hat die Anschaffung von 20 neuen Flugzeugen im Rahmen ihres Flottenplans 2027–2031 angekündigt. Die Investition wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert und dient der Stärkung des Inlands-, Regional- und Auslandsgeschäfts sowie der Modernisierung des Kabinenangebots. Diese Initiative erneuert 25 Prozent der Flotte aus Schmalrumpfflugzeugen und 60 Prozent der Langstreckenflugzeuge und markiert einen entscheidenden Schritt in der Transformation von Aerolíneas Argentinas zu einem effizienteren und wettbewerbsfähigeren Unternehmen, das besser für die Herausforderungen des Marktes aufgestellt ist.

In Farnborough wurden Verträge für sechs Airbus A330neo und acht Boeing 737 MAX 10 unterzeichnet. Der Plan umfasst außerdem sechs Boeing 737 MAX 8 in die Flotte aufzunehmen, von denen zwei bereits vertraglich gebunden sind, während die übrigen vier derzeit in die Flotte aufgenommen werden. Die erste Boeing 737 MAX 8 wird ab dem ersten Quartal 2027 zur Aerolíneas-Flotte stoßen. Für die Langstreckenflotte ist die Aufnahme der Airbus A330-900 ab dem ersten Halbjahr 2028 vorgesehen. Diese ersten Flugzeuge werden über 291 Sitzplätze verfügen: 30 in der Business Class, 24 in der Premium Economy und 237 in der Economy Class.

Die Einführung der A330-900 Langstreckenjets wird die Erneuerung des internationalen Flugbetriebs vorantreiben, die Kapazität erhöhen und die Effizienz der Langstreckenflotte verbessern. Die Boeing 737 MAX 10 und MAX 8 werden ihrerseits zur Stärkung des nationalen und regionalen Streckennetzes eingesetzt und Flugzeuge der nächsten Generation mit größerer Kapazität und verbesserter Sitzplatzeffizienz bereitstellen. Der Plan umfasst außerdem die Modernisierung der Kabinen der aktuell im Einsatz befindlichen Airbus A330 Maschinen sowie die schrittweise Einführung neuer kommerzieller Angebote für Langstreckenpassagiere.

Mit dieser Ankündigung startet Aerolíneas Argentinas die bedeutendste Flottenerneuerung des letzten Jahrzehnts und festigt eine Wachstumsstrategie, die auf operativer Effizienz, Serviceverbesserung und finanzieller Nachhaltigkeit basiert.