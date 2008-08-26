Aerolineas Argentinas kommt Verstaatlichung näher

Der geplante Verkauf von Aerolineas Argentinas und ihren Töchtern durch die Marsans Gruppe an die argentinische Regierung hat die erste legislative Hürde genommen.

Der geplante Verkauf Aerolineas Argentinas und ihren Töchtern durch die Marsans Gruppe an die argentinische Regierung hat die erste legislative Hürde genommen.

Der Verkauf geht nun schneller voran, nachdem das Unterhaus des Kongresses, die Abgeordnetenkammer, der Wiederverstaatlichung mit 167 zu 79 Stimmen zustimmte. Der Senat soll noch diese Woche im Oberhaus über den Gesetzesentwurf diskutieren, der die Bedingungen und den Preis des Erwerbs der strauchelnden Airline festlegt. Nimmt der Senat den Gesetzesentwurf an, wird er rechtskräftig.