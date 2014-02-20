Aerolineas Argentinas kauft Airbus A330

Argentiniens Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas hat bei dem europäischen Flugzeugbauer eine Kaufabsichtserklärung für vier Airbus A330-200 unterzeichnet.

Die Kaufabsichtserklärung wurde an der Singapore Airshow unterzeichnet. Die vier zweimotorigen A330 haben nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 886,8 Millionen US Dollar. Argentiniens Flag Carrier betreibt momentan acht Airbus A340-300, vier Airbus A340-200 und vier Airbus A330 Langstreckenjets von Airbus. Mit den neu in Auftrag gegebenen A330 will die Airline ihre Präsenz in den USA und Europa verstärken.