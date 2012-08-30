Aerolineas Argentinas bei SkyTeam

Am 29. August 2012 konnte die argentinische Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas in Buenos Aires ihre Aufnahme im SkyTeam feiern.

Mit Aerolineas Argentinas stösst die erste Fluggesellschaft aus Lateinamerika zu dem Airline Verbund SkyTeam. Als führende Fluggesellschaften stehen im SkyTeam Air France KLM und Delta Airlines, mit der argentinischen Airline zählt der Verbund nun 18 Mitglieder. Mit dieser Neuaufnahme stärkt das SkyTeam ihre Präsenz in Südamerika, hier fehlte dem Airline Verbund bisweilen ein starker Partner.