Aeroitalia fliegt nach Wien

Aeroitalia ATR 72-600 (Foto: Aeroitalia)

Der Flughafen Wien freut sich über eine neue Verbindung in die italienische Stadt Ancona, die Linie wird durch Aeroitalia bedient.

Ab sofort direkt von Wien nach Ancona an die Adriaküste: Am Sonntagnachmittag, den 1.Oktober 2023, ist Aeroitalia erstmals auf dem Flughafen Wien gelandet. Ab sofort verbindet die Airline jeden Mittwoch und Sonntag Wien mit Ancona in Mittelitalien. Damit entsteht eine neue Direktverbindung an die im Sommer bei Reisenden aus Österreich beliebte Adriaküste. Die junge Airline Aeroitalia wurde Anfang 2022 gegründet und bedient hauptsächlich Inlandsflüge in Italien aber auch europäische Urlaubsziele – Wien erhält damit auch eine neue Airline am Standort.

„Wir freuen uns über die neue Route Wien-Ancona in unserem Streckennetz. Diese Direktverbindung bietet für Geschäftsreisende aber auch Urlauber eine außergewöhnliche Gelegenheit sich vom zeitlosen Charm Wiens verführen zu lassen. Wir verstehen es als unsere Aufgabe die Verbindung zwischen europäischen Städten zu erleichtern und ein komfortables und hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten“, sagt Gaetano Intrieri, CEO von Aeroitalia.

Zwei wöchentliche Direktflüge zwischen Wien und Ancona in Mittelitalien

Aeroitalia hebt jeden Mittwoch und Sonntag gegen Mittag von Wien nach Ancona ab, die Flugzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden. Bedient wird die neue Strecke mit einem Turboprop ATR-72. Ancona ist eines der größten und vielseitigsten Reiseziele, das die italienische Adria zu bieten hat. Das lebhafte Hafenviertel, die historische Altstadt und grüne Stadtparks mit Blick auf das Meer sowie die idyllischen Strände rund um die Stadt bieten für jeden Geschmack das richtige. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Ancona zählen der Dom, der Hafen mit der Mole Vanvitelliana und dem Trajansbogen sowie der Parco della Cittadella. Interessante Ausflugsziele in der näheren Umgebung sind die Riviera del Conero. Heute zählt der Hafen in Ancona neben Bari und Venedig zu den wichtigsten Fährhäfen an der Adria und verfügt etwa über Verbindungen nach Griechenland, Albanien, Kroatien und in die Türkei. „In eineinhalb Stunden an die Adriaküste: Mit Aeroitalia entsteht eine neue Verbindung zwischen Wien und Ancona. Die bedeutende Hafenstadt in Mittelitalien ist mit zahlreichen Fährverbindungen eine tolle Ergänzung in unserem Streckennetz an beliebten Urlaubszielen. Darüber hinaus haben österreichische Reisende auch die Möglichkeit das inneritalienische Streckennetz von Aeroitalia zur Weiterreise zu nutzen. Wir sagen „Benvenuta Aeroitalia“ und freuen uns sehr über einen neuen Airlinepartner am Flughafen Wien und, künftig auch mehr Reisende aus Italien bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Aeroitalia – Junge Airline mit Strecken innerhalb Italiens und Europa

Aeroitalia wurde im Jahr 2022 gegründet und bedient seither viele beliebte Destinationen vor allem innerhalb Italiens, aber auch beliebte europäische Urlaubsziele etwa in Spanien, Griechenland und Bukarest. Mit Oktober 2023 eröffnet die junge italienische Airline eine neue Basis in Ancona. Die Flotte umfasst aktuell neun Flugzeuge der Typen Boeing 737-800, Boeing 737-700 und ATR 72-600.

Flughafen Wien