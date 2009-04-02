Aeroflot-Cargo erhöht die Flug-Frequenz nach Asien

Aeroflot-Cargo überarbeitet ihren Sommerflugplan und erweitert die Anzahl Frachtflüge in asiatische Destinationen.

Ab dem 2. April wird die Flugfrequenz nach Hong Kong auf drei Flüge pro Woche erhöht. Ein zusätzlicher Flieger ist für die Route Hahn-Moskau-Almaty-Hong Kong-Karaganda-Moskau-Hahn geplant. Ab dem 4. April nimmt Aeroflot-Cargo die Frachtflüge nach Beijing wieder auf. Zweimal die Woche will sie den Rundflug Hahn-Moskau-Beijing-Moskau-Hahn durchführen. Ab dem 8. April schliesslich will die Airline den dritten wöchentlichen Frachtflug nach Shanghai lancieren. Die Route des Fliegers ist Hahn-Shanghai-Novosibirsk-Hahn.