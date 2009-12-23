Aeroflot vergrössert Gewinn

Die russische Airline Aeroflot hat ihren Neun-Monats-Gewinn um 20,7 Prozent gesteigert.

Die Airline vermeldete gestern einen Netto-Gewinn für die ersten neun Monate des Jahres von US$170,4 Millionen. Dies entspricht einer Verbesserung von 20,7 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres und ist, laut Aeroflot, den „Anti-Krisen“ Kostenkürzungsmassnahmen zu verdanken. Der Umsatz ging in der Zeit um 31,2 Prozent zurück und erreichte US$2,46 Milliarden. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um zehn Prozent auf US$430 Millionen.