Aeroflot setzt auf russischen Airliner

MC-21 im Flug (Foto: Irkutsk Aviation)

Russlands Aeroflot hat anfangs Februar bei dem russischen Flugzeugbauer Rostec fünfzig MC-21 Verkehrsflugzeuge bestellt.

Aeroflot wird mit diesem Auftrag der größte Kunde für das neue russische Mittelstreckenflugzeug MC-21. Der Großauftrag über 50 der hochmodernen Passagierflugzeuge wurde am 1. Februar zwischen Aeroflot und Rostec unterzeichnet. Die Festbestellung sieht vor, dass die Rostec Leasing-Tochter Aviacapital-Service 50 Flugzeuge des Typs MC-21-300 im Rahmen einer Operating-Leasing-Vereinbarung an Aeroflot liefert. Die Leasinggebühren und Wartungsrückstellungen belaufen sich laut Aeroflot auf über 5 Milliarden US Dollar.

MC-21 absolviert Jungfernflug (Foto: Irkutsk Aviation)

Die MC-21-300 für Aeroflot wird mit 16 Business-Class- und 153 Economy-Class-Sitzen für insgesamt 169 Passagiere konfiguriert. In der ersten Vertragsphase sind die ausgelieferten Flugzeuge mit dem Geared Turbofan PW1400G von Pratt & Whitney konfiguriert. Ab dem 26. Flugzeug kann Aeroflot entscheiden, ob bei diesen Maschinen das neue Triebwerk des Typs PD-14 aus russischer Produktion verbaut wird, dieses befindet sich derzeit in der Zertifizierungsprüfphase.

MC-21-300 Rollout (Foto: Irkut)

Aeroflot soll das erste Flugzeug im ersten Quartal 2020 erhalten, bis 2026 sollen dann alle Flugzeuge ausgeliefert sein. Für jedes Flugzeug gilt eine Leasinglaufzeit von 12 Jahren mit einer optionalen Verlängerung um zwei weitere Jahre, diese kann bis zu drei Mal gewählt werden. Aeroflot will die Flugzeuge sowohl bei Inlands- als auch bei internationalen Flügen einsetzen.

Das MC-21 ist ein Schmalrumpfflugzeug für die Mittelstrecke, das von Irkut Corporation (Teil von United Aircraft Corp., UAC) in Kooperation mit anderen russischen Herstellern und westlichen Zulieferbetrieben gebaut wird. Unter anderem sind die folgenden Rostec-Tochtergesellschaften an der Produktion des Flugzeugs beteiligt: VSMPO-AVISMA, United Engine Corporation, Technodinamika, Concern Radio-Electronic Technologies und RT-Chemcomposite.

MC-21 absolviert Jungfernflug (Foto: Irkutsk Aviation)

Das MC-21 besticht durch ein innovatives, ergonomisches Cockpit und verbesserte Leistungsmerkmale dank einzigartiger technischer Lösungen. Als weltweit erstes Flugzeug seiner Art werden bei den Tragflächen Polymer-Verbundstoffe eingesetzt. Insgesamt liegt der Anteil an Verbundstoffen beim MC-21 bei 30 Prozent, wodurch sich das Leergewicht vermindert und die Nutzlast deutlich erhöht.

MC-21 im Flug (Foto: Irkutsk Aviation)

Als Single-Aisle-Jet mit dem größten Rumpf seiner Klasse (Durchmesser: 4,06 m) bietet die MC-21 ein neues Maß an Reisekomfort. Die Kabine verfügt über einen verbreiterten Durchgang, die vorwärts geneigten Handgepäckfächer bieten mehr Platz. Aeroflot will seine gesamte MC-21-300-Flotte mit WiFi ausstatten, damit die Passagiere während des Flugs im Internet surfen können.