Aeroflot präsentiert Oktoberzahlen

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Auf Flügen innerhalb Russlands konnte Aeroflot im Oktober insgesamt 2,409 Millionen Passagiere transportieren, das waren 14,6 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Im Europa- und Interkontinentalverkehr sah es im Oktober bei Aeroflot jedoch weiterhin düster aus, hier haben sich die Passagierzahlen wegen der Corona Krise erneut nicht erholt. Auf internationalen Strecken konnte Aeroflot im Oktober lediglich 339,6 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es 2,380 Millionen Passagiere. Im Oktober flogen mit der russischen Airline Gruppe insgesamt 2,749 Millionen Passagiere, das waren Corona bedingt 47,1 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Die Nachfrage ist trotz einer starken Erholung im Inland mit 5,561 Milliarden Sitzplatzkilometern immer noch um 58,2 Prozent tiefer ausgefallen als im Vorjahresoktober. Die Kapazität wurde um 55,6 Prozent auf 7,133 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert. Die Sitzplatzauslastung erreichte bereits 78,0 Prozent, das waren 4,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.

Im Oktober 2020 transportierte Aeroflot 23.705 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 19,1 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 25,805 Millionen Passagiere (Vorjahr 51,930 Millionen), das entspricht einem krisenbedingten Minus von 50,3 Prozent.

Kommentar zu der Erholung bei Aeroflot

Aeroflot erholt sich dank einer stark anziehenden Inlandnachfrage schneller von den Corona bedingten Passagiertiefständen als die übrigen europäischen Fluggesellschaften. Aeroflot wird wegen der Erholung im Inlandverkehr rascher aus der Krise kommen als die übrigen europäischen Airlines, deren Erholung von starken und willkürlich geprägten Einreise- und Quarantänebestimmungen innerhalb Europas behindert wird.