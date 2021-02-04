Aeroflot präsentiert Dezemberzahlen

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot Gruppe musste im Dezember 2020 wegen Corona Federn lassen, im Inlandverkehr waren die Passagierzahlen ebenfalls stark rückläufig.

Die Airlines der Aeroflot Group konnten im Dezember 2020 insgesamt 2,271 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 48,1 Prozent weniger als im Vorjahresdezember. Auch auf den Inlandflügen hat sich die Lage erneut verschärft, im Inland flogen mit Aeroflot insgesamt 2,021 Millionen Passagiere, das waren 19,3 Prozent weniger als im Vorjahresdezember. In den Vormonaten Oktober und September haben sich die Inlandzahlen relativ gut von den Tiefständen erholt, dieser Trend hat sich im November wieder ins Negative gedreht und wurde bei den Dezemberzahlen bestätigt. Die Nachfrage ist um 59,1 Prozent auf 4,618 Milliarden Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Kapazität wurde um 58,0 Prozent auf 6,205 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Sitzplatzauslastung erreichte 74,7 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahresdezember.

Im Dezember transportierte Aeroflot 27.274 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 8,7 Prozent.

Im Corona Jahr 2020 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 30,156 Millionen Passagiere (Vorjahr 60,719 Millionen), das waren halb so viele wie im Rekordjahr 2019. Die Verkehrsleistung lag für das ganze Jahr 2020 bei 92,402 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einem Einbruch von 51,6 Prozent. Die Nachfrage lag bei 68,014 Milliarden Sitzplatzkilometern, was einem Rückgang von 56,5 Prozent entspricht. Die Flugzeuge waren im Krisenjahr 2020 durchschnittlich zu 73,6 Prozent ausgelastet.