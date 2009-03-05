Aeroflot muss länger auf Superjet 100 warten

Die erste Lieferung des Superjet 100, das jüngste Flugzeug des russischen Flugzeugherstellers Suchoi, wird sich um einen weiteren Monat bis Dezember verzögern.

Die erste Lieferung des Superjet 100, das neuste Flugzeug des russischen Flugzeugherstellers Suchoi, wird sich um einen weiteren Monat bis Dezember verzögern.

Ursprünglich hatte das Flugzeug des staatlichen Unternehmens noch Ende 2008 an die nationale Fluggesellschaft Aeroflot geliefert werden sollen, später war es für November 2008 geplant.

Der Superjet ist das erste Passagierflugzeug, das Russland seit dem Untergang der Sowjetunion 1991 baut. Das Flugzeug bietet Platz für 75 bis 95 Passagiere und soll die Tupolev-134 und Yakovlev-42 auf Regionalstrecken ersetzten. Es entstand in Zusammenarbeit mit Boeing und Alenia.