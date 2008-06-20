Aeroflot mit verspätetem Jahresabschluss

Aeroflot konnte im Fiskaljahr 2007 einen Gewinn von 313,4 Millionen US Dollar erwirtschaften. , das ist ein Plus von 21,4 Prozent.

Laut Unternehmensangaben wurde das gute Resultat durch die starke Nachfrage und die höheren Ticketpreise möglich. Die russische Fluggesellschaft konnte den Umsatz um 27 Prozent auf 3,8 Milliarden US Dollar ausweiten. Im letzten Geschäftsjahr flogen 10,2 Millionen Fluggäste mit Aeroflot. Der Vorsteuergewinn vor Abschreibungen lag bei satten 723 Millionen USD, das entspricht einer Steigerung von 49 Prozent.