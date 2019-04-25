Aeroflot mit mehr Passagieren

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im März 2019 insgesamt 4,94 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 16,9 Prozent.

Die Nachfrage konnte um 18,3 Prozent auf 12,059 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 17,9 Prozent auf 15,017 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,3 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Im März transportierte Aeroflot 24.272 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.

Im ersten Quartal 2019 konnte der russische Flag Carrier insgesamt 12,764 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,2 Prozent.