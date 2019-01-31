Aeroflot mit mehr Passagieren

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot hat im Dezember 2018 mehr Passagiere befördert als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gerechnet konnte Aeroflot um gut 11,1 Prozent zulegen.

Russlands Aeroflot konnte im Dezember 2018 insgesamt 4,335 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 15,4 Prozent. Die Nachfrage konnte um 14,3 Prozent auf 11,228 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden, während das Angebot um 16,5 Prozent auf 14,554 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verschlechtert.

Im Dezember transportierte Aeroflot 28.262 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 55,710 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,1 Prozent. Noch nie zuvor konnte Aeroflot mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen wie im Jahr 2018.