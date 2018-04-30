Aeroflot mit mehr Passagieren
Die russische Aeroflot hat im März 2018 mehr Passagiere befördert als in dem gleichen Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 3,930 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,6 Prozent mehr als im Vorjahresmärz. Die Nachfrage konnte um 7,5 Prozent auf 10,190 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 7,1 Prozent auf 12,735 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,0 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.
Im März transportierte Aeroflot 23.140 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent.
Im ersten Quartal 2018 konnte der russische Flag Carrier insgesamt 10,985 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.