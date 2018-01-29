Aeroflot mit mehr Passagieren

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot hat im Dezember 2017 mehr Passagiere befördert als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gerechnet konnte Aeroflot um gut fünfzehn Prozent zulegen.

Insgesamt konnte Russlands Aeroflot im Dezember 3,758 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 9,6 Prozent. Die Nachfrage konnte um 9,1 Prozent auf 9,825 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden, während das Angebot um 7,3 Prozent auf 12,495 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent verbessert.

Im Dezember transportierte Aeroflot 27.186 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 10,1 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 50,129 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent. Noch nie zuvor konnte Aeroflot mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen wie im Jahr 2017.