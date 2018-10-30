Aeroflot meldet starkes Wachstum
Die russische Aeroflot Gruppe hat im September 2018 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,407 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahresseptember. Die Nachfrage konnte um 11,4 Prozent auf 13,915 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,1 Prozent auf 15,958 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte hohe 87,2 Prozent, das waren 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.
Im September transportierte Aeroflot 28.282 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 18,5 Prozent.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 42,249 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.