Aeroflot meldet solides Wachstum

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Die russische Aeroflot konnte im April 2019 erneut stark wachsen, eine neue Boeing 737-800 kam zur Flotte dazu und zwei Airbus Maschinen wurden ausgemustert.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe im April 4,763 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 13,2 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Nachfrage konnte um 13,6 Prozent auf 12,242 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 13,8 Prozent auf 15,183 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,6 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresapril.

Im April transportierte Aeroflot 26.129 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Aeroflot Airlines insgesamt 17,500 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 15,4 Prozent.