Aeroflot meldet soliden Oktober
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Oktober 2019 gut acht Prozent mehr Passagiere befördert als im Vorjahresoktober.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,201 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,8 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage konnte um 8,1 Prozent auf 13,295 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 8,2 Prozent auf 16,076 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,7 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.
Im Oktober transportierte Aeroflot 29.308 Tonnen an Fracht und Post, das war praktisch gleich viel wie im Vorjahresoktober.
In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 51,930 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,4 Prozent.