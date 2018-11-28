Aeroflot meldet soliden Oktober
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Oktober 2018 gut elf Prozent mehr Passagiere befördert als im Vorjahresoktober.
Insgesamt konnte Aeroflot 4,792 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage konnte um 9,2 Prozent auf 12,304 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 8,3 Prozent auf 14,855 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 82,8 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.
Im Oktober transportierte Aeroflot 29.342 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.
In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 47,041 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.