Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Boeing 777-300ER (Foto: Aeroflot)

Aeroflot konnte im Januar 2020 insgesamt 4,234 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent.

Die Nachfrage konnte um 0,5 Prozent auf 11,238 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um zwei Prozent auf 15,020 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 74,8 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjanuar.

Im Januar transportierte Aeroflot 23.358 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 17,4 Prozent.